Президентская библиотека покажет в общественном транспорте Петербурга блокадную хронику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Президентская библиотека подготовила к годовщине начала блокады Ленинграда фильм-хронику, которую покажет в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленобласти.

"К 76-й годовщине начала блокады Ленинграда, которая отмечается 8 сентября 2017 года, Президентская библиотека представила часть своих электронных документальных свидетельств о блокаде на экранах навигационной системы, установленной в автобусах "Пассажиравтотранса" - Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия в сфере пассажирских автобусных перевозок", - сообщили во вторник в пресс-службе библиотеки.

Фрагменты фильма "Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда" будут показаны в 250 автобусах с 5 по 15 сентября. В кинохронике отражена жизнь осажденного города - очереди за хлебом, бомбоубежища, развалины домов, люди, берущие из проруби воду.

"В ленте показаны реалии жестокой зимы 1942-1943 годов: замерзшая на приколе "Аврора", разрушенная крыша завода, "Дорога жизни" - эта единственная ниточка, по которой в окруженный город доставлялось продовольствие и оружие. В кадре - петляющие по льду Ладожского озера в расчете увернуться от снарядов грузовики, обстрел колонны на льду. И вот наконец начало прорыва блокады: стреляют пушки, в атаку бегут автоматчики в белых маскхалатах, военный смотрит в бинокль. Документальной камерой зафиксирована встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов, бойцы целуются и обнимаются, водружают прошедшее с ними в боях знамя", - добавили в пресс-службе.

Материалы о блокаде представлены также на сайте Президентской библиотеки. В ее электронном фонде хранятся рассекреченные официальные документы, воспоминания, дневники, материалы из личных архивов, периодические издания, кинохроника, фотохроника, карточки и листовки, объединенные в коллекцию "Память о Великой Победе".

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как "День Ленинградской Победы".