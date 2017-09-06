Папа Франциск отправляется в 20-ю зарубежную поездку в Колумбию

ВАТИКАН, 6 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск начинает в среду шестидневную поездку в Колумбию. Это - 20-й зарубежный вояж первого латиноамериканского понтифика за четыре с половиной года нахождения на престоле Святого Петра.

Как сообщили в службе печати Ватикана, визит будет включать посещение четырех городов - столицы Боготы, Вильявисенсио, Медельина, Картахены. Каждый день и остановка в каждом городе будут посвящены своей теме: это - сохранение и пестование мира, уважение достоинства и прав человека. Как указал глава ватиканской пресс-службы Грег Берк, поездка будет носить исключительно пастырский характер. "Папа давно желал этой поездки, и сейчас наступил момент", - сказал Берк.

Как он уточнил, хотя у Франциска запланированы встречи с представителями властей Колумбии, никакой политической подоплеки они нести не будут. Хотя понтифик лично способствовал подписанию мирного соглашения с леворадикальной повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии, положившего конец полувековой гражданской войне. Предполагается, что бывшие повстанцы будут участвовать в "молитве за примирение нации", которую проведет папа римский. Однако никаких личных встреч с оппозицией не предусмотрено.

Как сказал сам Франциск в своем видеопослании к жителям Колумбии, "я еду к вам как паломник надежды и мира, чтобы вместе с вами праздновать веру в нашего Господа, а также научиться вашей милосердной любви и настойчивости в поисках мира и согласия". Достаточно символичен и девиз этой поездки: "Сделаем первый шаг".

Не планируется и никакой официальной встречи с венесуэльскими епископами, хотя не исключено, что они соберутся в Колумбии, чтобы приветствовать папу. Как известно, Ватикан внимательно следит за развитием событий в Венесуэле, из папского города-государства неоднократно звучал призыв к властям положить конец насилию и соблюдать права человека. Как сказал сам Франциск, общаясь с журналистами на борту своего самолета по пути еще из Египта (конец апреля), Святой престол и он лично предпринимает попытки для примирения в Венесуэле, однако не стал уточнять, какие именно.

Возвращение на родной континент

Колумбия с населением 48,2 млн человек - седьмая самая крупная католическая страна, где 94% населения исповедуют католицизм. По предварительным подсчетам Ватикана, приветствовать Франциска соберутся не менее 700 тыс. верующих. Передвигаться понтифик будет внутри страны на вертолете и папамобиле.

Папа Франциск - третий понтифик, посещающий Колумбию. До него там побывали Павел VI в 1968 году и Иоанн Павел II в 1986. Для Бергольо, уроженца Аргентины, - это очередное возвращение на родной латиноамериканский континент. И уже объявлено, что следующий год он также начнет с поездки в Латинскую Америку - в Чили и Перу.