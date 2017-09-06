В Мурманске специалисты из регионов России обменяются опытом в сфере поддержки детей

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты в области поддержки детей из более чем 69 регионов России обменяются лучшими практиками на выставке-форуме "Вместе - ради детей!". Она открывается в среду в Мурманске. Как сообщила ТАСС председатель правления организовавшего выставку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, форум проводится уже восьмой год.

"Здесь встретятся специалисты, которые занимаются вопросами поддержки семьи и детства в образовательной, медицинской, социальной и других сферах, а также представители некоммерческих организаций, будут представлены лучшие инновационные подходы", - сказала Марина Гордеева.

Форум проводится в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. На нем будут представлены инновационные проекты из более чем 60 регионов, касающиеся поддержки материнства, адаптации инвалидов, заботы о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия форума пройдут в течение 3 дней сразу на нескольких площадках в Мурманской области - в образовательных, социальных и медицинских учреждениях.

Как отмечают организаторы, главная цель встречи - распространить лучшие практики из регионов на всю Россию. Для этого в дни форума состоятся круглые столы, обсуждения, презентации. Также запланированы мероприятия для педагогов, соцработников, детей и родителей - их ждут мастер-классы и мастерские, открытые уроки.

По данным организаторов, ежегодно мероприятия форума посещают до 600 человек. Впервые он состоялся в 2010 году в Казани, в прошлом году форум принимала Москва.