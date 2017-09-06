Президент Румынии выступил за открытие в стране музея коммунизма

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил за создание в стране музея коммунизма. Об этом он заявил в послании, которое было зачитано во вторник на открытии в Ораде (запад страны) 24-го конгресса Ассоциации бывших политзаключенных и жертв диктатуры в Румынии. Текст документа размещен на веб-сайте главы румынского государства.

"Музей коммунизма будет не только инструментом академических исследований и воспитания молодых поколений, - сказал он. - Он также станет необходимым жестом по вытеснению коммунизма в прошлое, к которому мы не хотим возвращаться. Открытие музея коммунизма - это историческая веха, оттолкнувшись от которой мы сможем сознательно и ответственно строить будущее, усвоив уроки прошлого".

"Ни один национальный проект не может быть жизнеспособным, если мы не отвергнем окончательно коммунизм", - заявил румынский президент, добавив, что "постоянная дискуссия об экстремистских явлениях - это не каприз, а главное условие утверждения демократических ценностей, уважения фундаментальных прав и свобод". По его словам, "тот факт, что сотни тысяч людей воспротивились [коммунистическому эксперименту] в стране, свидетельствует о приверженности румынского народа демократическим ценностям".

Идея создания музея коммунизма в различных вариантах неоднократно всплывала в Румынии после свержения тоталитарного режима Чаушеску в 1989 году. По замыслу инициаторов, музей, который будет находиться в Бухаресте, должен продемонстрировать репрессивный, человеконенавистнический характер коммунизма. Его экспозиция включит исторические документы, фотографии и типичные артефакты этого периода в румынской истории (1947-1989).

Несмотря на официальное осуждение коммунизма в Румынии, не все румыны относятся к этой идеологии одинаково отрицательно: если одни видят соответствующий период исключительно в черном свете, то другие усматривают в нем и положительные стороны. Правые политики в стране и сегодня нередко обвиняют левых в коммунизме или "криптокоммунизме". Разменной монетой в этой внутриполитической борьбе стала и идея создания музея коммунизма. Поэтому ее практическая реализация сталкивается с трудностями, хотя решение об открытии учреждения было принято румынским Сенатом еще в 2012 году.

В Румынии уже существует Мемориал жертв тоталитарного режима в городе Сигетул-Мармацией, открыта музейная секция в бывших тюрьмах Рымнику-Сэрат и Жилава. Также в стране существует Институт по изучению преступлений коммунизма и памяти румынской диаспоры (IICCMER).