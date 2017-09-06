День гражданского согласия и единения отметят в Чечне праздничным митингом

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. День гражданского согласия и единения отмечается в среду в Чечне, в Грозном состоится митинг, а в районах республики пройдут концерты и спортивные состязания.

"В рамках празднования Дня гражданского согласия, единения и примирения на центральной площади Грозного пройдет митинг, в районах республики запланированы спортивные состязания и праздничные концерты. Чеченский театр в этот день представит новый спектакль "Выше гор", а комитет правительства по туризму организует республиканский пеший поход Track Chechnya-2017 в Шатойский район. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднику, состоится в государственном театрально-концертном зале Грозного", - рассказали ТАСС в пресс-службе главы и правительства Чечни.

В преддверии праздника в регионе прошел автомотопробег. Колонна из 40 единиц техники проехала по центральным улицам Грозного.

День гражданского согласия и единения - один из главных праздников Чеченской Республики. Указ о его праздновании был подписан в 2002 году главой администрации региона, а в последующем и первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым.