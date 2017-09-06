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Пучков поздравил первокурсников Дальневосточной пожарно-спасательной академии с присягой

Общество
6 сентября, 4:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Академия расположена во Владивостоке на острове Русский

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков посетил в среду Дальневосточную пожарно-спасательную академию на острове Русский во Владивостоке, где поздравил первокурсников с приведением к присяге.

"Сегодня в Дальневосточной спасательной академии радостный день - курсанты, сдавшие сложные приемные испытания, пройдя серьезный отбор по прохождению первоначальной подготовки, сегодня примут присягу. Наша главная задача - это оказание помощи человеку в беде, и каждый из вас пройдет практику в зонах ЧС и в реальной обстановке будет участвовать в ликвидации последствий пожаров. Я поздравляю вас с праздником и каждому желаю удачи, благополучия и хороших оценок" , - сказал он, поздравляя первокурсников.

Также министр осмотрел технику Владивостокского пожарно-спасательного гарнизона.

Дальневосточная пожарно-спасательная академия МЧС России начала обучение специалистов по специальности "пожарная безопасность" 1 сентября 2013 года. Академия - одно из молодых учебных заведений в системе МЧС России. Основная задача педагогического коллектива вуза - это подготовка квалифицированных кадров для территориальных органов МЧС России на Дальнем Востоке.

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