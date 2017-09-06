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Роспотребнадзор и Ростуризм проверят курорты Турции из-за вируса Коксаки

Общество
6 сентября, 6:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Анна Попова предупредила о жестких мерах в отношении туроператоров, которые не уведомили туристов об угрозе заболевания

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Ростуризм на следующей неделе проведут инспекцию курортов Турции из-за вируса Коксаки, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Восточного экономического форума.

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"Мы выезжаем туда с нашим визитом, который, собственно, готовили давно, но турецкая сторона не могла принять нашу команду в связи с религиозным праздником (Курбан-байрам - прим. ред.)... Мы выезжаем на следующей неделе, мы пригласили с собой Ростуризм", - сказала она.

Попова уточнила, что проверка будет проводиться в местах, в которых зафиксировано наибольшее количество обращений. "Мы выезжаем туда посмотреть, как организована работа и как это происходит, как вообще работают в отелях по обеспечению безопасности здоровья в части инфекционных болезней туристов Российской Федерации", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Кроме того, по ее словам, предметом обсуждения с турецкими коллегами станет и лабораторная диагностика. "Пока эти вопросы абсолютно не прозрачны и не ясны - как это происходит, кому ставится какой диагноз и на каком основании", - отметила Попова.

Глава ведомства добавила, что также Роспотребнадзор пристально следит за каждым случаем заболевания российских туристов, которые выехали в Турцию после 11 августа. "Меры будут нещадны к тем туроператорам, к тем туркомпаниям, к тем турагентам, которые позволили себе не уведомить должным образом туриста об имеющейся угрозе", - сказала глава Роспотребнадзора.

Информация о заболевших

По данным МИД РФ на 4 сентября, почти 60 россиян, в основном детей, заразились вирусом Коксаки в провинции Анталья с июля 2017 года.

Роспотребнадзор 11 августа признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. В Ростуризме поддержали это решение и напомнили, что граждане, купившие туры на юг Турции, могут в досудебном порядке потребовать расторжения договора и компенсации расходов в связи с опасностью вирусной инфекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать отдых. Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна
Страны
Турция Россия
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