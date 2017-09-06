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Посетить РФ в ближайшие годы готовы 11% иностранных туристов

Общество
6 сентября, 9:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Согласно исследованию, проведенному Ernst&Young, в России хотя бы один раз побывало 23% респондентов

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Приехать в Россию в ближайшие годы готовы 11% активных иностранных путешественников, опрошенных компанией EY (ранее - Ernst&Young). Об этом говорится в исследовании EY, проведенном при поддержке Ростуризма.

В России хотя бы один раз побывало 23% респондентов, однако за последние два года страну посетили лишь 4% опрошенных, отмечается в исследовании. Этот показатель сравним с посещаемостью таких направлений, как Южная Африка, Индонезия и Южная Америка.

По данным Росстата, иностранный турпоток в Россию за первые полгода 2017 года сократился на 3%, отметил в беседе с ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"На снижение туристического потока оказала влияние совокупность факторов, таких как сложности с оформлением визы, наличие языкового барьера, санкции, внешнеполитическая ситуация и географическое расположение", - поясняется в исследовании EY.

Несмотря на снижение посещаемости, интерес иностранных туристов к России продолжает расти, отметили аналитики. Например, для жителей Великобритании российское направление находится на пятом месте по популярности, в Китае и Германии - на восьмом месте. В Японии и Южной Корее этот показатель гораздо ниже, подчеркивается в исследовании.

Одним из регионов, который иностранцы хотели бы посетить в рамках поездки в Россию, является Дальний Восток. Треть респондентов, интересующихся этим регионом, мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали, 28% - посетить вулканы Камчатки, 20% - долину гейзеров.

Более половины опрошенных также сообщили, что при планировании путешествия в Россию предпочтут воспользоваться услугами туристических фирм. Бюджет такой поездки большинства респондентов не превышает $2 тыс. Это сервис средней ценовой категории с размещением в гостиницах три-четыре звезды с хорошей транспортной доступностью.

В опросе EY приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 25 лет и старше из пяти стран: Китай, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович
Страны
Китай Япония Россия Германия Великобритания Республика Корея
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