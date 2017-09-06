Более трех тысяч детей оленеводов доставили из тундры Ямала в интернаты на вертолетах

ТАСС, 6 сентября. Свыше 3 тысяч детей оленеводов доставили из тундры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в школы-интернаты на вертолетах, лодках и вездеходах. Еще порядка 600 школьников, которые ведут кочевой образ жизни, привезут на учебный год в ближайшие дни, сообщили в среду журналистам в департаменте образования ЯНАО.

"В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования с 25 августа на Ямале проводится кампания по организованному сбору обучающихся, которые совместно с родителями ведут традиционный для коренных малочисленных народов Севера (КМНС) образ жизни. На данный момент собрано 3142 ребенка, что составляет 82% от общего количества детей, подлежащего сбору", - сказали там.

Всего предстоит собрать 3,8 тыс. школьников, которые будут весь учебный год жить в 28 интернатах, расположенных в семи районах Ямала. "Для организации сбора детей из числа тундрового населения задействованы воздушный - вертолеты, водный и автомобильный транспорт. Больше всего детей оленеводов проживают в тундре самого северного Ямальского района - это более 1,3 тыс. человек. Их всех уже в полном объеме доставили в школы", - пояснили там.

В ЯНАО проживает около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 8% от всего населения региона. Наиболее многочисленная народность - ненцы (почти 30 тыс. человек), также в ЯНАО живут ханты (9,5 тыс.), селькупы (около 2 тыс.). Около 16,5 тыс. (примерно 40%) представителей коренных народов Севера ведут традиционный кочевой образ жизни