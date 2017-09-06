Международный симпозиум по проблемам мерзлотоведения открылся в Магадане

ТАСС, 6 сентября. Международный симпозиум по проблемам инженерного мерзлотоведения открылся в Магадане. Ученые из России, Китая, США, Японии, Канады обсудят возможности использования многолетней мерзлоты в условиях изменения климата, сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"В работе форума принимают участие ученые из России, Китая, США, Японии, Канады. Специалисты планируют обсудить, как эффективней использовать криогенные ресурсы, проблемы инженерного мерзлотоведения и другое", - пояснили в пресс-службе.

Заместитель председателя правительства Магаданской области Игорь Озимок отметил высокую значимость мероприятия и его практическую составляющую для такой территории, как Колыма. "Знание тех процессов, которые происходят в недрах, учет и понимание их последствий, имеют колоссальное влияние на последующие долгосрочные проекты, реализуемые как на территории региона, так и на территориях со сходными климатическими и геологическими условиями", - цитирует пресс-служба Озимока.

Магаданская область известна как уникальный регион, находящийся в зоне распространения многолетней мерзлоты. Здесь построены города и поселки, крупные промышленные объекты - горно-обогатительные комбинаты, подземные рудники и шахты, гидроэлектростанции, ЛЭП и подстанции, водохранилища, автомобильные дороги. Однако в связи с изменением климата уже в недалеком будущем вся эта инфраструктура потребует более пристального внимания к обеспечению сохранности мерзлого основания зданий и инженерных сооружений.

Международные симпозиумы по инженерному мерзлотоведению проводятся раз в три года в различных городах России и Китая. Организатором с российской стороны XI Международного симпозиума по проблемам инженерного мерзлотоведения в Магадане является Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.