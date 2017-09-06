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В Новокузнецке в рамках международной конференции прошли учения горноспасателей

Общество
6 сентября, 10:26 UTC+3 ТАСС

В маневрах было отработано взаимодействие вспомогательной горноспасательной службы, сил и средств МЧС России при ликвидации крупномасштабной аварии на угледобывающем предприятии

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ТАСС, 6 сентября. Показательные учения российских горноспасателей прошли в Новокузнецке в рамках международной конференции IMRB 2017. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В ходе учений на полигоне Национального горноспасательного центра в Новокузнецке горноспасатели продемонстрировали проведение горноспасательных работ по спасению и эвакуации людей, тушению пожара, ликвидации последствий аварии, в том числе взрыва, а также оказали условным пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

По замыслу учений, в горной выработке произошел взрыв метана и пожар. Произошло обрушение кровли, под завалом оказались два шахтера. На место происшествия были вызваны подразделения горноспасателей, медики, психологи и аэромобильная группа, включая вертолет. Всего в маневрах принимали участие более 40 человек и свыше 10 единиц специальной техники.

"Я очень впечатлен тем, что сегодня увидел: уникальная техника, исключительное оборудование в соответствии с новейшими мировыми технологиями в области горноспасательного дела, технологий спасения, медицины", - процитировали в пресс-службе слова члена Горноспасательной службы Великобритании Эндрю Ватсона о прошедших учениях.

"На учениях было отработано взаимодействие вспомогательной горноспасательной службы, сил и средств МЧС России при ликвидации крупномасштабной аварии на угледобывающем предприятии. Учения показали слаженность действий всех служб. Особо хочу отметить профессиональные действия горноспасателей новокузнецкого гарнизона военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) МЧС России", - цитируют в ведомстве замдиректора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Константина Кондакова.

Подразделения ВГСЧ расположены в 32 субъектах Российской Федерации. Структурно они состоят из 18 военизированных горноспасательных отрядов, их численность составляет около 4 тысяч человек, в их распоряжении имеются более 700 единиц техники. В сферу ответственности этих частей входят свыше тысячи опасных производственных объектов, в том числе 159 подземных шахт и рудников, из которых более половины являются опасными по газу и пыли.

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