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ФАДН и ВЦИОМ планируют опросить мигрантов о качестве жизни в России

Общество
6 сентября, 11:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщил, что исследование, в частности, покажет, как мигранты воспринимают новую для них среду в российском обществе

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) планируют провести опрос среди мигрантов, который выявит проблемы, с которыми они сталкиваются при жизни в России. Об этом в рамках панельной сессии Восточного экономического форума заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

"Мы в ближайшее время проведем с ВЦИОМ исследование среди мигрантов, которое покажет, чем они дышат, как они живут, как они воспринимают новую для них среду в нашем российском обществе. Надеюсь, что это нам даст ключи для понимания, что же дальше делать", - сказал Баринов.

Он напомнил, что в 2015-2016 годах в Россию въезжало до 17 млн иностранных граждан ежегодно, а, по оценкам экспертов, число легальных и нелегальных мигрантов в РФ составляет порядка 10% населения страны. "Цифры колоссальные, и, к сожалению, иногда это ведет к некоторым социальным проблемам - к обострению мировоззренческих, культурных проблем между коренным населением и населением, которое приезжает сюда", - отметил глава ФАДН.

Он добавил, что основные проблемы связаны с молодежью из Средней Азии, которая, оказываясь в незнакомой среде, испытывает культурный шок, пытается найти поддержку и становится легкой добычей радикалов.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Персоны
Баринов, Игорь Вячеславович
Страны
Россия
Темы
Миграционная ситуация в РФ
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