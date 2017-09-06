Более 80% пострадавших от наводнения в Приморье получили материальную помощь

УССУРИЙСК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 80% пострадавших от наводнения в Приморском крае, которое произошло в августе этого года, получили материальную помощь. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"На сегодняшний день уже более 80% людей получили материальную помощь, и сейчас организована адресная конкретная поддержка людям, которые по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия", - сказал министр.

По его словам, все службы Приморского карая при поддержке соответствующих подразделений МЧС продолжают адресную помощь пострадавшим от ЧС.

"Во всех пострадавших населенных пунктах работают сводные бригады, которые оказывают помощь каждому подворью, а также помогают восстанавливать всю инфраструктуру - дороги, дамбы и другие инженерные сооружения", - отметил Пучков.

В первой декаде августа в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов.