Нацпарк "Русская Арктика" посетило на 20% больше туристов, чем годом ранее

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. На 20% больше туристов в сезон-2017 посетили Землю Франца-Иосифа и север Новой Земли, которые входят в состав национального парка "Русская Арктика", чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"1 тыс. 142 человека посетили территорию национального парка "Русская Арктика" летом 2017 года. Рост по сравнению с туристическим сезоном 2016 годом, когда на Земле Франца-Иосифа и севере Новой Земли побывали 954 человека, составил 20%", - говорится в сообщении.

Как: шесть - к Северному полюсу с заходом на Землю Франца-Иосифа на атомном ледоколе "50 лет Победы"; три - на теплоходе Sea Spirit по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген. Два рейса - на судне "Академик Шокальский" выполнены по Северному морскому пути. Также в статистику вошел рейс Арктического плавучего университета на судне "Профессор Молчанов", все рейсы сопровождали госинспекторы национального парка.

Туристический сезон в "Русской Арктике" завершен. Погода в этом сезоне была неустойчивой, лето на арктических архипелагах началось позднее примерно на месяц. Среднемесячная температура воздуха в июне была ниже нормы, в июле периодически наблюдались заморозки и выпадал снег.

"Однако значительных изменений в маршруты экспедиционным группам компаний туроператоров Quark Expeditions, Poseidon Expeditions и Heritage Expeditions вносить не потребовалось, - приводит пресс-служба слова директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова. - А непростая ледовая обстановка даже способствовала зрелищности круизов: посетители смогли увидеть больше представителей арктической фауны, чем обычно".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.