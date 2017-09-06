Москалькова: создание Евразийского альянса омбудсменов перенесено на неопределенный срок

БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Подписание меморандума о создании Евразийского альянса омбудсменов отложено на неопределенный срок. Об этом сообщила в среду в Бишкеке во время международного форума уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, подписать данный документ ранее планировалось в рамках проводимого в киргизской столице международного форума омбудсменов. "Предложение об образовании Евразийского альянса получило широкую поддержку у представителей еще нескольких государств, которые выразили намерение также стать его учредителями", - сказала она. В связи с чем, представители Турции, Ирана и Монголии призвали остальных участников встречи пока воздержаться от подписания документа.

"Прежде, чем подписывать меморандум, они выразили намерение тщательно ознакомиться с данным документом", - пояснила Москалькова. Однако для этого им потребуется определенное время. "Объединение усилий Европы и Азии в сфере защиты прав человека позволит поднять эти механизмы на более высокий уровень", - убеждена она.

"Возможно, меморандум о создании Евразийского альянса омбудсменов будет подписан в ходе нашей следующей встречи", - подчеркнул во время мероприятия киргизский омбудсмен Кубат Оторбаев. По его словам, инициатива создания альянса принадлежит ему и его коллеге из Казахстана. "Впоследствии эту идею полностью поддержала уполномоченный по правам человека России", - заключил Оторбаев.

В проходящем в Бишкеке форуме принимают участие уполномоченные по правам человека из 10 стран мира, в том числе России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Монголии, Молдавии и так далее, а также представители ряда международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.