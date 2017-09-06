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Качество медицинских услуг будут проверять специальные инспекторы

Общество
6 сентября, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Главной целью проверок будет предупреждение медицинской организации о выявленных нарушениях, а не наказание за них, отметил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Для оценки качества оказания медицинских услуг будут проводиться инспекторские визиты, заявил в среду руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко в ходе рабочего совещания по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

"Сегодня мы обсуждаем в правительстве с Михаилом Абызовым, который возглавил реформу контрольно-надзорной деятельности, использование механизма так называемых инспекционных визитов", - сказал он.

По словам руководителя ведомства, главной целью таких визитов будет предупреждение медицинской организации о выявленных нарушениях, а не наказание за них. "Они [визиты] не будут влечь за собой каких-либо санкций по отношению к медицинской организации, но инспектора, приходящие в организацию, будут иметь возможность предупредить медорганизацию и руководителей о тех проблемах и нарушениях, которые выявляются при оказании медицинской помощи", - подчеркнул Мурашко.

Он отметил, что такие пилотные проверки уже проходили в нескольких регионах, и они выявили ряд нарушений при оказании помощи.

"Мы видим, что пациентам на протяжении шести-семи месяцев оказывается помощь при остром нарушении мозгового кровообращения с нарушением порядка оказания медицинской помощи, потому что несвоевременно проведены технические регламентные работы с медицинским оборудованием. Фактически пациенты за это время не получили качественной медицинской помощи", - добавил глава Росздравнадзора.

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