Москалькова предложила создать единую базу данных омбудсменов Европы и Азии

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БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с инициативой создания единой базы данных омбудсменов Европы и Азии. Об этом она заявила в среду в Бишкеке во время международного форума омбудсменов.
"Необходимо создать единую электронную базу нормативно-правовых данных уполномоченных по правам человека", - предложила она. По ее словам, появление такой базы будет способствовать усилению эффективности обеспечения прав и свобод граждан государств - участников объединения.
Как заверила Москалькова, в России институт уполномоченного по правам человека с каждым годом становится все более авторитетной организацией. "За прошлый год к нам за помощью обратились 42 тыс. граждан, ежедневно мы принимаем около 30 человек и получаем от 100 до 150 письменных обращений", - продолжила она. По ее мнению, все это свидетельствует о том, что "авторитет института уполномоченного по правам человека в России растет".
Несмотря на это, отметила она, в РФ аппарат омбудсмена "не имеет права законодательной инициативы", все его обращения в соответствующие инстанции по закону должны рассматриваться в обязательном порядке. Во многом благодаря этому положению в России сейчас рассматривается вопрос о создании института уполномоченного по правам человека в регионах. "Это позволит обеспечить их гарантиями на самом высоком уровне и их высокий статус", - уверена она.
В проходящем в киргизской столице форуме принимают участие омбудсмены из 10 государств, в том числе России, Австрии, Ирана, Литвы, Турции, Молдавии, Монголии и других, а также представители ряда международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.