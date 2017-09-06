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Система маркировки лекарств будет внедрена с начала 2018 года

Общество
6 сентября, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По словам главы Росздравнадзора, введение этой системы поможет решить целый ряд проблем, связанных с контролем качества, выявлением подделок и ценовым контролем

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Система маркировки лекарственных препаратов станет обязательной с 2018 года, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко в ходе рабочего совещания по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Интервью

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко

Глава Росздравнадзора — о пользе введения маркировки лекарств и "контрольных закупках"

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"Сегодня эта программа уже сделана, бета-версия установлена у ряда производителей, аптечных организаций и дистрибьюторов. С 2018 года внедрение маркировки станет обязательным процессом. Каждый препарат, находящийся в обращении, будет иметь свой идентификационный номер в виде матрицы двухмерного пиксельного штрих-кода", - заявил он.

По словам главы ведомства, внедрение этой системы поможет решить целый ряд проблем, связанных с контролем качества, выявлением подделок и ценовым контролем.

"Система маркировки лекарственных препаратов, которая позволит избежать массы контрольных мероприятий. Каждый пациент, каждый покупатель сможет с помощью смартфона убедиться в легальности поступления данного препарата, исключить попадания фальсифицированных и недоброкачественных лекарств и убедиться в контроле цены", - отметил Мурашко.

Он добавил, что процесс внедрения маркировки лекарств должен завершиться к 1 января 2019 года.

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