Система маркировки лекарств будет внедрена с начала 2018 года

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Система маркировки лекарственных препаратов станет обязательной с 2018 года, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко в ходе рабочего совещания по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
"Сегодня эта программа уже сделана, бета-версия установлена у ряда производителей, аптечных организаций и дистрибьюторов. С 2018 года внедрение маркировки станет обязательным процессом. Каждый препарат, находящийся в обращении, будет иметь свой идентификационный номер в виде матрицы двухмерного пиксельного штрих-кода", - заявил он.
По словам главы ведомства, внедрение этой системы поможет решить целый ряд проблем, связанных с контролем качества, выявлением подделок и ценовым контролем.
"Система маркировки лекарственных препаратов, которая позволит избежать массы контрольных мероприятий. Каждый пациент, каждый покупатель сможет с помощью смартфона убедиться в легальности поступления данного препарата, исключить попадания фальсифицированных и недоброкачественных лекарств и убедиться в контроле цены", - отметил Мурашко.
Он добавил, что процесс внедрения маркировки лекарств должен завершиться к 1 января 2019 года.