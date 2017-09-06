Чемпионат WorldSkills впервые пройдет в Северном Арктическом федеральном университете

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills впервые пройдет в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске с 27 по 29 октября, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"С 27 по 29 октября в САФУ впервые будет проходить отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Участники будут соревноваться по пяти компетенциям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей", - говорится в сообщении.

САФУ присоединился к движению WorldSkills Russia в этом году. В рамках чемпионата планируется проведение деловой и профориентационной программы с целью развития профессионального образования в соответствии со стандартами WorldSkills и для обеспечения экономики России высококвалифицированными кадрами.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.