Более 200 журналистов принимают участие в региональном медиафоруме в Туле

ТУЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 200 журналистов участвуют в работе Тульского медиафорума, в церемонии открытия которого принял участие заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"В работе форума принимаю участие более 200 журналистов, сотрудников пресс-служб. В течение всего дня будут работать дискуссионные площадки. На них обсудят вопросы освещения в СМИ межнациональной тематики, развития печатных изданий", - сообщили ТАСС в оргкомитете медиафорума.

Главные темы медиафорума - работа СМИ в интернет-сфере и развитие цифрового телевещания.

"В Тульской области полностью завершен переход на создание цифрового телевидения, построены все объекты, которые необходимы для передачи 10 каналов первого мультиплекса. В ближайшие дни в Туле начнет работать региональная цифровая врезка ВГТРК. Это стало возможным, в том числе благодаря активной позиции губернатора Алексея Дюмина", - отметил в выступлении Алексей Волин.

По мнению замминистра, в условиях активного развития цифровых медиа фактически стерты границы между региональными и федеральными СМИ. "С одной стороны, это повышает конкуренцию между изданиями, с другой - дает возможность региональным журналистам донести до аудитории качественную, содержательную информацию", - отметил Волин.

"СМИ являются проводником между правительством региона и жителями. Журналисты доносят достоверную информацию о реализации важных проектов, например, как "Тульская набережная", обо всех изменениях в экономике, социально- политической жизни области", - сказал Дюмин.