Фонд социального страхования на Сахалине подарил телевизор незрячему инвалиду

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Фонд социального страхования в Южно-Сахалинске подарил телевизор местному активисту Общероссийского народного фронта Степану Папиляну, который является инвалидом по зрению. В то же время ему более полугода не могут предоставить белую трость для передвижения вне дома, сообщила пресс-служба сахалинского регионального отделения ОНФ.
"Странный подарок, учитывая, что мне уже довольно долгое время не могут предоставить средства реабилитации - трость и термометр, озвучивающий температуру. Это нужные, необходимые для моей жизни вещи, зато привезли телевизор. Но даже если я захочу его вернуть, то не смогу попасть к региональному руководству Фонда - у меня нет трости, и мне будет затруднительно перемещаться по Южно-Сахалинску. Впрочем, трагедия не в том, что я ослеп, трагедия в том, что чиновники абсолютно не задумываются над тем, что они делают", - сказал Папилян, слова которого приводит пресс-служба.
По информации ОНФ, благодаря многочисленным обращениям Папиляна на перекрестке улиц Карьерной и Украинской в Южно-Сахалинске был оборудован пешеходный переход, до этого на перекрестке регулярно происходили ДТП с пешеходами.
Он также ведет активную работу, обращаясь к органам власти по поводу государственных закупок для нужд инвалидов.
"К сожалению, случаи, когда инвалиды не могут получить предусмотренные и необходимые средства реабилитации, не редкость. Нужно менять отношение в службах, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья, поддерживать социально незащищенных граждан", - приводятся в сообщении слова сопредседателя регионального отделения ОНФ Константина Тюкавина.
Комментариями регионального отделения Фонда социального страхования ТАСС пока не располагает.