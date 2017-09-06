На самой северной российской погранзаставе развернут Знамя Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Участники экспедиции "Открытая Арктика - 2017" развернут Знамя Победы на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), где находится самая северная российская погранзастава. Как сообщила в среду ТАСС вице-президент международного экологического движения "TERRA VIVA" Жанна Плотникова, поездка запланирована на начало ноября.

"С первого по второе ноября планируется экспедиция на остров Земля Александры, цель которой - развернуть Знамя Победы, чтобы привлечь внимание к вопросам патриотизма", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в пресс-службе "TERRA VIVA", экспедиция пройдет в рамках миротворческой миссии "Знамя Победы 2015-2020" с посещением самой северной российской погранзаставы "Нагурское" на острове Земля Александры.

"Главная цель миссии - провести совместно с пограничниками церемонию развертывания главных символов нашей страны - флага России, Знамени Победы и флагов 74 регионов России, а также знамени Российской ассоциации героев у самого северного столба государственной границы России в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы", - рассказали в пресс-службе.

Председатель правления "TERRA VIVA" и член оргкомитета по проведению в 2017 году в РФ Года экологии Николай Дроздов подчеркивает, что такие акции нужны для воспитания патриотизма у молодежи. "Сейчас очень важно говорить об истории и патриотизме. Наша молодежь начинает забывать о подвиге предков, поэтому мы и уделяем большое внимание этому вопросу", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.