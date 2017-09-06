Около 100 тыс. человек собрал митинг в Грозном в честь Дня республики

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Праздничный митинг в честь Дня гражданского согласия и единения, или Дня Чеченской Республики, собрал на центральной площади Грозного около 100 тыс. человек, сообщает региональное управление МВД.

"В митинге "В единстве - наша сила", прошедшем в Грозном, по данным МВД по Чеченской Республике, приняло участие 100 тыс. человек. Нарушений общественного порядка во время проведения митинга не было допущено. Охрану общественного порядка и безопасность граждан непосредственно на месте проведения митинга обеспечивали около 1 тыс. сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

В митинге принимали участие студенты, учащиеся, представители общественных организаций и учреждений, в руках участники держали транспаранты, флаги России и Чечни. После официальной части праздник продолжился концертной программой и спортивными состязаниями. Завершится празднование в Грозном салютом. Мероприятия в честь Дня Чеченской Республики проходят во всех городах и районных центрах республики.

День гражданского согласия и единения - один из главных праздников Чечни. Указ о его праздновании был подписан в 2002 году главой региона Ахмат-Хаджи Кадыровым.

"Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров учредил этот всенародный праздник 15 лет назад. С тех пор шестое сентября стало знаменательной датой в новой истории республики. Нам удалось пронести через войны и трагедии и сохранить незыблемыми традиции мира и добрососедства. Мы и впредь никому не позволим разжечь пожар вражды между народами и конфессиями", - говорится в поздравительной телеграмме главы Чечни Рамзана Кадырова.