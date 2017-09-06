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ВТБ выделил $1 млн на сохранение диких кошек в РФ

Общество
6 сентября, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Проект по сохранению четырех видов кошачьих осуществляется при поддержке ВТБ, который в течение 5 лет намерен перечислить WWF $5 млн

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ предал Фонду защиты дикой природы (WWF) России $1 млн для поддержания проектов по сохранению диких кошек, проживающих на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба WWF РФ.

"В рамках его [проект по сохранению кошачьих] реализации ВТБ перечислил фонду второй транш финансовой поддержки в размере $1 млн. Средства пойдут на восстановление популяции переднеазиатского леопарда и сохранение амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса", - говорится в сообщении.

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Деньги идут на закупку оборудования, антибраконьерских мероприятий и мониторинга животных. Также разрабатываются программы слежения за снежным барсом и переднеазиатским леопардом, чуть ли не самыми неуловимыми кошками мира.

"Благодаря финансовой поддержке банка ВТБ в следующем году будут расширены территории заповедников Дагестанский и "Убсунурская котловина", - дополняют в пресс-службе WWF, - оснащены группы по борьбе с браконьерством, закуплены радиоошейники и организован мониторинг за выпущенными в дикую природу переднеазиатскими леопардами".

Проект по сохранению редких видов крупных кошачьих был разработан WWF России совместно с Минприроды России. ВТБ финансово поддерживает природоохранное начинание, планируется, что банк передаст WWF в течение 5 лет $5 млн. Первый транш в размере $1 млн банк перечислил фонду в сентябре 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в $15 млн.

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