В Кузбассе создали уникальный подземный реанимационный комплекс для шахтеров

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мобильный подземный реанимационный комплекс для шахтеров разработан учеными Кузбасса. Он был продемонстрирован в рамках Международной конференции горноспасателей IMRB-2017, проходящей в Новокузнецке.

"Над созданием уникального комплекса работали ученые угольной отрасли, машиностроители совместно со специалистами Кемеровского областного центра медицины катастроф и научными сотрудниками национального аэромобильного центра подготовки горноспасателей и шахтеров МЧС России. Его уникальность в том, что герметичность позволяет работать в эпицентре события, в том месте, где непосредственно произошла авария. Аналогов этому изобретению нет в мире", - сказали в пресс-службе. Комплекс помещается в реанимобиль, который может двигаться за локомотивом по подвесной монорельсовой дороге - это самая распространенная шахтовая транспортная коммуникация в Кузбассе.

Модуль можно поставить и на рельсовый путь, он может работать в двух вариантах: на поверхности шахты и под землей, кабина комплекса рассчитана на двух человек.

"После аварии в горных выработках создается тяжелейшая медико-тактическая обстановка. Кислород сгорает, дышать попросту нечем. Горноспасатели быстро подойти, оказать помощь, вынести пострадавших в безопасную зону не могут. В подземном реанимобиле создается избыточное давление, грязный воздух туда не попадает, поэтому шахтер и врач находятся почти в условиях стационара", - процитировали в ведомстве замдиректора Центра медицины катастроф Кемеровской области Ильгиза Галеева.

Также при аварии диспетчер шахты может направить комплекс к месту ЧП. Либо он может быть расположен в нише шахты и тогда в опасной ситуации шахтеры могут укрыться в нем. Комплекс защищен от возможных взрывов, запас воздуха в нем рассчитан на 12 часов.

"Есть комплект минимального оснащения, который включает аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат для аспирации трахея-бронхиального содержимого, мониторные системы для оценки пульса, давления, дыхания, насыщения крови кислородом. Расширенная комплектация предполагает наличие в реанимобиле портативного бронхоскопа, который позволяет проводить необходимые медицинские манипуляции при тяжелой термоингаляционной травме непосредственно на месте аварии. В дополнительное оснащение входит уникальный кровезаменитель с газотранспортной функцией, который позволяет спасти шахтеров при термоингаляционном поражении", - добавил бригадир многопрофильной бригады Кемеровского областного центра медицины катастроф Александр Муллов.