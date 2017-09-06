Поддержка предпринимателей Ненецкого АО увеличена более чем в два раза

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Поддержка предпринимателей Ненецкого автономного округа (НАО) увеличена до 24,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства округа, на заседании Администрации НАО одобрили поправки в программу по развитию предпринимательства на 2017 год.
"Изначально в программе и главном финансовом документе НАО на 2017 год было заложено 11,9 млн рублей. Согласно корректировкам бюджета, финансирование госпрограммы в 2017 году было увеличено на 13 млн рублей, до 24,9 млн", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Департамента финансов и экономики НАО Татьяны Логвиненко, в 2016 году финансирование программы пришлось сократить, поэтому динамика прироста субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе была незначительной. В 2017 году округ будет поддерживать бизнес-сообщество, чтобы расширить долю самозанятых на рынке труда. Как отметила руководитель профильного департамента, дополнительные средства были направлены на наиболее востребованные окружными предпринимателями меры господдержки: гранты на начало бизнеса (9 млн), субсидии на модернизацию производства (7,7 млн) и предоставление микрозаймов (8,2 млн).
Глава региона Игорь Кошин поручил Департаменту предусмотреть необходимый объем финансирования и в бюджете 2018 года, в том числе для грантовой поддержки предпринимателей.