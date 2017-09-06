Медведев освободил Александра Фролова от должности главы Росгидромета

Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениямиКультура 6 сентября, 16:49
Концерты Робби Уильямса в России могут перенестиКультура 6 сентября, 16:47
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФПолитика 6 сентября, 16:46
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 16:44
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКРСпорт 6 сентября, 16:40
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее времяСпорт 6 сентября, 16:25
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в ИграхСпорт 6 сентября, 16:17
Россия на сессии "Валдая" назвала три ключевых принципа для успешного сотрудничества в АТРЭкономика и бизнес 6 сентября, 16:14
Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета РоссииСпорт 6 сентября, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России сменил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вместо Александра Фролова пост займет Максим Яковенко, говорится в распоряжениях правительства, опубликованных на сайте кабмина.
В документах поясняется, что Фролов освобожден от должности "в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации". Фролов родился 2 сентября 1952 года, руководителем Росгидромета был назначен в 2010 году.
Яковенко с сентября 2014 года работал заместителем главы Росгидромета. Он родился в 1967 году, в 1991 году окончил с отличием Московский авиационный институт по специальности "Ракетостроение", а в 1996 - с отличием Высшую школу экономики по специальности "Магистр экономики", говорится на официальном сайте Росгидромета.
С 1984 по 1999 год Яковенко работал в негосударственных организациях, с 2001 по 2003 - заместителем министра природных ресурсов РФ, а затем - в различных государственных и негосударственных организациях.