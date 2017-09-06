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Медведев освободил Александра Фролова от должности главы Росгидромета

Общество
6 сентября, 16:09 дата обновления: 6 сентября, 16:19 UTC+3

Премьер-министр назначил на эту должность Максима Яковенко

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Александр Фролов

Александр Фролов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России сменил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вместо Александра Фролова пост займет Максим Яковенко, говорится в распоряжениях правительства, опубликованных на сайте кабмина.

В документах поясняется, что Фролов освобожден от должности "в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации". Фролов родился 2 сентября 1952 года, руководителем Росгидромета был назначен в 2010 году.

Яковенко с сентября 2014 года работал заместителем главы Росгидромета. Он родился в 1967 году, в 1991 году окончил с отличием Московский авиационный институт по специальности "Ракетостроение", а в 1996 - с отличием Высшую школу экономики по специальности "Магистр экономики", говорится на официальном сайте Росгидромета.

С 1984 по 1999 год Яковенко работал в негосударственных организациях, с 2001 по 2003 - заместителем министра природных ресурсов РФ, а затем - в различных государственных и негосударственных организациях.

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