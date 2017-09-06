УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил создать "зеленый щит" вокруг Байкала. Об этом сообщил в среду координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азат Газизов.

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"У нас есть предложение отнести механизм "зеленого щита" - а это именно механизм защиты экологии от внешних воздействий - на озеро Байкал", - сказал он в ходе межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Мы считаем, "зеленый щит" будет способствовать усилению природоохранного режима озера, так как существующие меры и особый статус Байкальской природной территории не в достаточной мере решают проблемы Байкала, более того, ситуация ухудшается. Нужно вводить более строгие меры по отношению к тем, кто наносит ущерб озеру и его экосистеме", - подчеркнул представитель ОНФ.

Кроме того, предлагается разработать проекты нормативных актов по экологической безопасности для обеспечения защиты и сохранения уникальной экосистемы озера Байкал при эксплуатации водного транспорта и его береговой инфраструктуры.

"Сейчас остро стоит проблема загрязнения Байкала жидкими бытовыми отходами, нефтесодержащими водами и твердыми коммунальными отходами с судов Байкальского флота, - отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев. - Этот вопрос практически не урегулирован, и все отходы с судов, бороздящих воды Байкала, так или иначе попадают в озеро. Никто из надзорных органов фактически этому не препятствует".

При создании межрегиональной территориальной схемы по обращению с отходами в регионах Байкальской природной территории необходимо добиться того, чтобы в ней был учтен внутренний водный транспорт центральной экологической зоны озера Байкал, добавил Будуев.