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Предложенные МВД поправки в КоАП позволят усилить контроль за иностранными работниками

Общество
6 сентября, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

К ответственности планируется привлекать работодателей, принимающих на работу иностранцев, у которых в миграционной карте не указана цель визита "работа"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Предложенные Министерством внутренних дел РФ поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся наказания за незаконное трудоустройство иностранцев в России, позволят усилить контроль за соблюдением цели въезда и сроков пребывания в РФ иностранных работников. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД России.

"Изменения направлены на совершенствование правового регулирования в сфере внешней трудовой миграции и позволят обеспечить действенный контроль за соблюдением цели въезда и сроков пребывания в РФ иностранных работников", - сказал сотрудник пресс-службы в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать законопроект о наказании за незаконное трудоустройство иностранцев. По его словам, в первую очередь это коснется тех, кому по российским законам и международным договорам не требуется получение разрешительных документов для работы в стране.

Ранее ТАСС сообщал о том, что МВД России разработало законопроект, предусматривающий поправки в КоАП по поводу наказания за незаконное трудоустройство иностранных граждан. Документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях специальными нормами, устанавливающими ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их работодателей и заказчиков услуг в случае осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности без заключения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ", - говорится в пояснительной записке документа. В документе отмечается, что если соответствующий договор не будет заключен, иностранцам грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с последующим выдворением из России. Что касается непосредственно работодателей, то должностным лицам за данное правонарушение грозит штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим - от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Кроме того, к ответственности планируется привлекать работодателей, принимающих на работу иностранцев, у которых в миграционной карте не указана цель визита "работа". "За исключением отдельных категорий иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с иными целями въезда и имеющих право в соответствии с законодательством РФ и международными договорами на осуществление на территории страны трудовой деятельности, а также за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации", - отмечается в документе.

В таком случае иностранцам, должностным и юридическим лицам будет грозить наказание, как и за незаключение трудового договора.

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