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При ОП Карелии появится дискуссионный клуб

Общество
6 сентября, 16:29 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 6, сентября. /ТАСС

Клуб организуют для взаимодействия представителей бизнеса, некоммерческих организаций, властей и журналистов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. Дискуссионный клуб, в который войдут представители бизнеса, некоммерческих организаций и власти, будет создан при Общественной палате Карелии. Это поможет усилить роль консультативного органа, сообщил в среду журналистам секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Мы будем помогать Общественной палате Карелии, мы будем усиливать ее. Один из инструментов усиления - создание дискуссионного клуба под эгидой Общественной палаты", - сказал Фадеев.

В дискуссионном клубе, по его словам, планируется собирать представителей бизнеса, некоммерческих организаций, власти, журналистов. Все они должны тесно взаимодействовать между собой. В результате будет создаваться сильное пространство гражданского общества в регионе, отметил секретарь Общественной палаты РФ.

"Это не означает, что Общественная палата уйдет в сторону, наоборот, она усилится за счет того, что привлечет к себе всех активистов. Мы это пытаемся делать сейчас в нескольких регионах страны, и Карелия выбрана нами в качестве эксперимента", - пояснил Фадеев.

Он сообщил, что активистов из Карелии будут привлекать на площадки Общественной палаты России и продвигать их идеи по всей стране.

В среду, 6 сентября, Общественная палата России проводит в Петрозаводске круглый стол "Участие граждан в развитии городской среды". Его модератором выступает Валерий Фадеев. Ключевые темы - опыт и проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды.

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Персоны
Фадеев, Валерий Александрович
Страны
Россия
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