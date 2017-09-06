При ОП Карелии появится дискуссионный клуб

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ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. Дискуссионный клуб, в который войдут представители бизнеса, некоммерческих организаций и власти, будет создан при Общественной палате Карелии. Это поможет усилить роль консультативного органа, сообщил в среду журналистам секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
"Мы будем помогать Общественной палате Карелии, мы будем усиливать ее. Один из инструментов усиления - создание дискуссионного клуба под эгидой Общественной палаты", - сказал Фадеев.
В дискуссионном клубе, по его словам, планируется собирать представителей бизнеса, некоммерческих организаций, власти, журналистов. Все они должны тесно взаимодействовать между собой. В результате будет создаваться сильное пространство гражданского общества в регионе, отметил секретарь Общественной палаты РФ.
"Это не означает, что Общественная палата уйдет в сторону, наоборот, она усилится за счет того, что привлечет к себе всех активистов. Мы это пытаемся делать сейчас в нескольких регионах страны, и Карелия выбрана нами в качестве эксперимента", - пояснил Фадеев.
Он сообщил, что активистов из Карелии будут привлекать на площадки Общественной палаты России и продвигать их идеи по всей стране.
В среду, 6 сентября, Общественная палата России проводит в Петрозаводске круглый стол "Участие граждан в развитии городской среды". Его модератором выступает Валерий Фадеев. Ключевые темы - опыт и проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды.