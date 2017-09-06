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"Т Плюс": количество нарушений на энергообъектах Воркуты снизилось в шесть раз

Общество
6 сентября, 16:55 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

За первые 9 месяцев 2017 года компания планирует вложить в техническое перевооружение энергообъектов города около 600 млн руб.

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СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Количество технологических нарушений на объектах Коми филиала ПАО "Т Плюс" в заполярном моногороде Воркута снизилось в годовом выражении в шесть раз за восемь месяцев этого года, сообщили ТАСС в филиале Коми ПАО "Т Плюс".

"За восемь месяцев 2017 года на объектах ООО "Воркутинские ТЭЦ" количество технологических нарушений снизилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - с 48 до девяти случаев. Аварий, приведших к значительным сбоям в энергоснабжении потребителей, не зафиксировано ни одной", - сообщили ТАСС в Коми филиале энергохолдинга.

По данным предприятия, за девять месяцев этого года в ремонт и техническое перевооружение энергообъектов в Воркуте планируется вложить порядка 600 млн руб., до конца года - еще около 380 млн руб. В прошлом году энергохолдинг направил на модернизацию около 500 млн руб. Всего за 2016-2019 гг. в модернизацию объектов Воркутинского и Интинского энергоузла планировалось вложить порядка 1,7 млрд руб., все работы выполняются по графику, уточнили на предприятии.

В частности, приобретены и установлены резервные источники электроэнергии суммарной мощностью 3,5 МВт и другое оборудование в рамках реализации поручений Минэнерго РФ, а также действующего соглашения о сотрудничестве между "Т Плюс" и правительством Республики Коми.

Готовность ТЭЦ Воркуты и Инты к работе в чрезвычайной ситуации была проверена в ходе масштабных испытаний в июне и в августе этого года, когда электротеплоцентрали были полностью обесточены и самостоятельно возобновили энергоснабжение, запустившись "с нуля". С 17 августа начат отопительный сезон в заполярной Воркуте, с 4 сентября - в приполярном моногороде Инта.

Отопительный сезон начат

Как отметил в разговоре с ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, отопительный сезон действительно начался, тепло подается во все социальные объекты и многоквартирные дома Воркуты и пригородных поселков. При этом подготовка к отопительному сезону продолжается, окончательно завершить все работы планируется в середине октября.

"К середине октября планируется завершить все ремонтные работы на Усинском водоводе, который снабжает Воркуту водой. Все необходимые материалы закуплены и поставляются. Продолжается модернизация муниципальных котельных, которые снабжают теплом воркутинские поселки", - отметил градоначальник.

Как сообщал ранее ТАСС, одна из двух веток водовода в декабре 2016 года не выдержала морозов более 40 градусов и замерзла, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, руководитель администрации подчеркнул, что ведется работа по переводу ЦВК Воркуты с дорогостоящего мазута на газ. В следующий отопительной сезон 2018-2019 годов ЦВК должна работать на газу, отметил градоначальник. "Вся подготовка сейчас ведется в штатном режиме. Необходимые запасы топлива сформированы", - подытожил руководитель администрации Воркуты.

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