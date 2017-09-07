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Парфенчиков обзавелся жильем в Карелии после назначения на должность врио главы региона

Общество
7 сентября, 8:02 UTC+3

Временно исполняющий обязанности карельского главы отметил, что жилье в Петрозаводске он купил, в том числе за счет дохода от сдачи в аренду своей квартиры в центре Москвы

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Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков

Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков рассказал в интервью ТАСС, что купил квартиру в Петрозаводске после того, как был назначен на должность врио главы Карелии.

"Своего жилья в Петрозаводске у меня не было, купил на вторичном рынке трехкомнатную квартиру. Обжитая, аккуратная, ремонт делать не надо, состояние хорошее. Меня все устраивает. Я туда только спать прихожу", - сказал Парфенчиков.

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По его словам, жилье в карельской столице он купил, в том числе за счет дохода от сдачи в аренду своей квартиры в центре Москвы. Парфенчиков отметил, что большую часть полученных от аренды денег тратит на благотворительность.

"Значительную часть денег (от сдачи квартиры в аренду - прим. ТАСС) отправляю на благотворительность. За все время потратил на себя, когда покупал квартиру в Петрозаводске. Своих денег не хватало, добавил из вырученных за счет аренды. Остальное отдаю людям, тем, кто нуждается", - отметил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что декларированный доход Парфенчикова за 2016 год составил 7 млн 808 тыс. 246 рублей, в том числе 4,2 млн рублей он заработал на аренде квартиры.

Президент РФ Владимир Путин назначил Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии после того, как 15 февраля 2017 года принял отставку предыдущего руководителя региона Александра Худилайнена. Ранее Парфенчиков был директором Федеральной службы судебных приставов.

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