Роспотребнадзор в Крыму усилил меры контроля из-за вспышек вируса Коксаки в Турции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября./ТАСС/. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю усилило меры контроля за циркуляцией энтеровирусов в регионе из-за распространения в Турции вируса Коксаки, сообщает в среду пресс-служба регионального управления.
"В связи с неблагополучной ситуацией в Турецкой Республике по энтеровирусной инфекции и в целях недопущения формирования очагов групповой заболеваемости усилен мониторинг за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей среды", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, увеличено количество контрольных точек для проб морской воды в зонах отдыха, проведен отбор воды в море и в бассейнах. "По данным мониторинга, нестандартных проб на 5 сентября 2017 года не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.
Ведомство также сообщает, что, по оперативным данным, показатели инфекционной заболеваемости в регионе, в том числе энтеровирусной инфекцией, не превышают среднемноголетнего уровня, характерного для данного периода.
"Регистрируются спорадические случаи энтеровирусной инфекции, групповых очагов не зарегистрировано. Фактов регистрации больных энтеровирусной инфекцией в детских дошкольных образовательных учреждениях и организациях отдыха и оздоровления на территории полуострова не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать отдых. Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек - заболевший носитель инфекции, у которого ее симптомы не проявляются. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.