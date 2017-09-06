Акция в поддержку фестиваля молодежи и студентов прошла в Рязани

ТАСС, 6 сентября. Студенты из 59 стран приняли участие в Рязани в акции в поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, выстроившись в форме аббревиатуры названия и символа фестиваля - ромашки. Кроме того, студенты поучаствовали в "Зарядке с чемпионом", сообщили в среду в правительстве Рязанской области.

"На зеленом газоне футбольного поля в массовой зарядке вместе с прославленными спортсменами участвовало 3 тыс. студентов из 59 стран мира, которые проходят обучение в рязанских высших учебных заведениях", - уточнили в правительстве региона.

Участие во флешмобе приняли серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Михаил Пуляев, мастер спорта России международного класса по самбо и дзюдо Андрей Волков, чемпионка мира по дзюдо Марина Воробьева, мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Олег Гусев.

"Те люди, которые занимаются спортом, чаще всего становятся лидерами в жизни и в работе, в труде и в отдыхе", - заявил врио губернатора Николай Любимов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

По словам организаторов, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие.