Минприроды: претензий к работе ушедшего главы Росгидромета не было

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Кадровые перестановки в Росгидромете обусловлены именно тем, что прежний руководитель ведомства Александр Фролов достиг предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель Минприроды.
Росгидромет, о кадровых перестановках в котором стало известно в среду, находится в ведении Минприроды.
"Уход Александра Фролова с поста руководителя Росгидромета связан с пенсионным возрастом. Претензий к его работе не было", - сказал представитель министерства.
Фролову, который с 2010 года возглавлял Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября исполнилось 65 лет. На посту руководителя ведомства его сменил Максим Яковенко, который ранее занимал пост замглавы Росгидромета.