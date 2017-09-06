Минприроды: претензий к работе ушедшего главы Росгидромета не было

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Кадровые перестановки в Росгидромете обусловлены именно тем, что прежний руководитель ведомства Александр Фролов достиг предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель Минприроды.

Росгидромет, о кадровых перестановках в котором стало известно в среду, находится в ведении Минприроды.

"Уход Александра Фролова с поста руководителя Росгидромета связан с пенсионным возрастом. Претензий к его работе не было", - сказал представитель министерства.

Фролову, который с 2010 года возглавлял Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября исполнилось 65 лет. На посту руководителя ведомства его сменил Максим Яковенко, который ранее занимал пост замглавы Росгидромета.