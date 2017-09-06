"Лаборатория Касперского" заявила о росте числа майнеров для скрытой добычи криптовалют

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" зафиксировала увеличение частоты использования киберпреступниками специального вредоносного программного обеспечения, которое позволяет использовать компьютеры пользователей и организаций для генерации (добычи, или так называемого майнинга) криптовалют без ведома владельцев.

Как отмечается в сообщении антивирусной компании, за последний месяц "Лаборатория Касперского" обнаружила несколько крупных бот-сетей (несколько тысяч зараженных компьютеров каждая), созданных для получения прибыли таким образом. Помимо этого, антивирусные эксперты отмечают рост количества попыток установки программ для генерации криптовалют (майнеров) на серверы организаций.

По данным "Лаборатории Касперского", чаще всего майнеры попадают на компьютеры через установочные файлы рекламного программного обеспечения. Пользователь самостоятельно скачивает такие установочные файлы с файлообменников - они представлены там под видом безопасных программ или ключей для активации лицензионных продуктов. Однако майнеры также попадают на компьютер и через уязвимости в программном обеспечении, отмечают эксперты.

"По подсчетам аналитиков, майнинговая сеть приносит своим владельцам до $30 тыс. в месяц", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". Самыми популярными валютами для скрытого майнинга являются Monero (XMR) и Zcash, уточняет компания.

По своей сути майнинг не является незаконным. Пользователь может и сам установить необходимую программу и добывать криптовалюту, поэтому детектировать скрытый майнинг существенно сложнее, поясняется в сообщении. Кроме того, сами программы для майнинга "часто сопровождаются дополнительными сервисами, которые обеспечивают их закрепление в системе, автозапуск при включении компьютера и собственно скрытую работу", поясняет "Лаборатория Касперского".

"Развитие рынка криптовалют открыло для киберпреступников новые возможности, но, чтобы использовать их по полной, им нужны мощности чужого оборудования. И это, в свою очередь, поспособствовало бурному росту числа случаев, когда майнеры устанавливаются без ведома пользователей", - прокомментировал ситуацию аналитик "Лаборатории Касперского" Евгений Лопатин, слова которого приводятся в сообщении. "Отчасти этот бум скрытого майнинга объясняется тем, что на этапе зарождения криптовалютного рынка майнить и зарабатывать на этом деньги намного проще", - добавил он.