Мосгорсуд признал незаконными требования "Аэрофлота" к размерам одежды стюардесс

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение о требовании компании "Аэрофлот" носить стюардессам размеры одежды с 42 по 48. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд сегодня отменил решение Пресненского суда Москвы по иску бортпроводницы Евгении Магуриной и принял решение о признании неподлежащим к применению подпункт 7.1 требований "Аэрофлота". Именно признали не подлежащими применение в части требований к физическим данным экипажа", - сказал представитель суда.

Согласно этому пункту, к работе стюардессами допускались женщины, у которых размер одежды не превышал 48. Истица посчитала данные требования дискриминационными.

"Суд также удовлетворил требования истицы о взыскании в ее пользу задолженности по выплате надбавки в размере 17 тыс. 13 руб. 15 коп., а также постановил оплатить ей компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб.", - добавил представитель суда.

В иске стюардесса просила признать дискриминационными установленные "Аэрофлотом" параметры веса, в частности, что размер одежды бортпроводника должен находиться в диапазоне 42-48. Оспариваемые нормативы нарушают, по мнению заявителя, не только конституционные права, но и нормы Трудового кодекса РФ, а также Конвенции международной организации труда о запрете дискриминации. Кроме того, как отмечалось в иске, в приказе Минтранса РФ о требованиях к бортпроводникам указывается, что в первую очередь для допуска к работе учитываются их медицинские показатели, а не внешний вид.

18 апреля Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении аналогичного иска другой стюардессе "Аэрофлота" Ирине Иерусалимской.