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Мизулина предлагает ужесточить требования к охранникам школ и детсадов

Общество
6 сентября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Сенатор не исключает внесения изменений в законодательство

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина полагает, что после инцидента в школе в Ивантеевке необходимо поднять вопрос о введении дополнительных требований к лицам, занимающимся охраной образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

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"Мы уже имеем достаточно много фактов халатного отношения к работе лиц, которые обеспечивают работу школы или детского сада. Полагаю, что необходимо проработать и вопрос о круге лиц, которые работают в детских учреждениях, но не являются педагогами и воспитателями. Возможно, потребуется внесение изменений в законодательство", - считает Мизулина. По ее мнению, необходимо "серьезнее отнестись к безопасности школьников, ввести дополнительные требования ко всем людям, которые работают охранниками в школах, детских садах".

Сенатор также полагает, что необходимо более серьезно отнестись к проблеме защиты детей от информации, с которой они сталкиваются в интернете, в том числе в соцсетях, в СМИ, и которая провоцирует их на совершение противоправных действий. "Есть информация, что мальчик (совершивший нападение в Ивантеевке - прим. ТАСС) скопировал ранее произошедшее в одной из школ США преступление, совершенное американскими подростками. Из этой ситуации очевидно, что родители и работники школ должны быть внимательны к детям, но очевидно также и другое: как велика ответственность СМИ за ту информацию, которую они распространяют, как велика ответственность тех, кто работает с интернет-ресурсами, за то, в каком информационном пространстве находятся наши дети", - заключила сенатор.

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Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
Персоны
Мизулина, Елена Борисовна
Страны
Россия
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