Более 1 тыс. резервных источников электроснабжения подготовлено к зиме в Подмосковье

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области подготовили к осенне-зимнему периоду более 1 тыс. резервных источников электроснабжения на случай технологических сбоев. Об этом сообщает в среду пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
"В преддверии осенне-зимнего периода в регионе сформирован парк резервных источников энергоснабжения - 1026 дизельных электростанций различного класса мощности. Они будут использованы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей в случае необходимости", - приводит пресс-служба слова Пестова.
Он добавил, что стационарными и передвижными дизельными электростанциями мощностью до 700 кВт оборудовано большинство социально значимых учреждений - больницы, школы, детские сады, а также объекты жизнеобеспечения.
Парк дизельных электростанций в Подмосковье сформирован на случай технологических нарушений в энергоснабжении предстоящей зимой. Они используются как при плановых отключениях, так и при проведении аварийно-восстановительных работ, уточнил Пестов.