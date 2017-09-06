Более 1 тыс. резервных источников электроснабжения подготовлено к зиме в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области подготовили к осенне-зимнему периоду более 1 тыс. резервных источников электроснабжения на случай технологических сбоев. Об этом сообщает в среду пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"В преддверии осенне-зимнего периода в регионе сформирован парк резервных источников энергоснабжения - 1026 дизельных электростанций различного класса мощности. Они будут использованы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей в случае необходимости", - приводит пресс-служба слова Пестова.

Он добавил, что стационарными и передвижными дизельными электростанциями мощностью до 700 кВт оборудовано большинство социально значимых учреждений - больницы, школы, детские сады, а также объекты жизнеобеспечения.

Парк дизельных электростанций в Подмосковье сформирован на случай технологических нарушений в энергоснабжении предстоящей зимой. Они используются как при плановых отключениях, так и при проведении аварийно-восстановительных работ, уточнил Пестов.