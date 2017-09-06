В Карелии ликвидировано 57 из 161 свалок, отмеченных на карте ОНФ "Генеральная уборка"

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. В Карелии ликвидировано 57 из 161 свалок, отмеченных жителями региона на карте проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка". Об этом сообщила в среду сопредседатель регионального отделения ОНФ Анна Лопаткина на кругом столе "Участие граждан в развитии городской среды", который в Петрозаводске проводит Общественная палата России.

"В Республике Карелия 161 объект обозначен на интерактивной карте проекта "Генеральная уборка". 57 свалок уже убраны, по 72 идет работа, то есть достаточно активно убирается мусор", - сказала Лопаткина.

По ее словам, интерактивная карта в еженедельном режиме мониторится и отрабатывается контролирующими органами. Карта дает возможность гражданам не только обозначить местоположение свалки и загрузить фотографии, но и выразить свое желание по уборке мусора.

"В Карелии в Год экологии проходит много субботников по уборке несанкционированных свалок, которые организовывают органы местного самоуправления, общественные организации. 9 сентября мы проводим большую экологическую акцию "Чистое Онего". Более 1,2 тыс. активных граждан заявили о своем желании выйти на берег Онежского озера в разных районах республики и убрать мусор", - отметила Лопаткина, добавив, что акцию по очистке берега второго по величине пресноводного водоем в Европе планируется сделать ежегодной.

Общественная палата России 6 сентября проводит в Петрозаводске круглый стол "Участие граждан в развитии городской среды". Ключевые темы - опыт и проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды.