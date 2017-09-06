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ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию

Общество
6 сентября, 18:13 UTC+3

Останки испанского художника-сюрреалиста были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас в Каталонии

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Пилар Абель

Пилар Абель

© EPA/FERNANDO VILLAR

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. ДНК-тест показал, что испанка Пилар Абель не является дочерью известного живописца Сальвадора Дали, тело которого было эксгумировано 20 июля для проведения этой процедуры. Об этом сообщила в среду газета  La Vanguardia.

Женщина утверждала, что известный художник - ее отец.

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