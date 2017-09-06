ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. ДНК-тест показал, что испанка Пилар Абель не является дочерью известного живописца Сальвадора Дали, тело которого было эксгумировано 20 июля для проведения этой процедуры. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

Женщина утверждала, что известный художник - ее отец.