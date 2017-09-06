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Член ОП выступил за обязательное лечение людей, лишенных родительских прав за алкоголизм

Общество
6 сентября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Сергей Рыбальченко отметил, что также необходимо подумать о мерах для возвращения родителям прав воспитывать детей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Член Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко предлагает ввести принудительное лечение для тех родителей, которые были лишены родительских прав из-за алкоголизма, а также тех, в отношении которых этот вопрос находится на стадии обсуждения.

"Алкоголизм - одна из причин лишения родительских прав. Но когда мы лишаем людей родительских прав, то должны принимать меры и для того, чтобы они имели возможность вернуться к воспитанию детей и восстановить свои родительские права", - сказал Рыбальченко корреспонденту ТАСС.

"Предлагаю законодательно закрепить обязанность по решению суда пройти лечение от алкоголизма лицам, в отношении которых решается вопрос о лишении родительских прав", - сообщил он, добавив, что это же предложение распространяется на категорию родителей, уже лишенных родительских прав из-за алкоголизма.

По его словам, это предложение было подготовлено по итогам встречи 20 июня президента РФ Владимир Путина с членами Общественной палаты нового созыва. Рыбальченко отметил, что это предложение будет направлено в органы власти.

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