Член ОП выступил за обязательное лечение людей, лишенных родительских прав за алкоголизм

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Член Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко предлагает ввести принудительное лечение для тех родителей, которые были лишены родительских прав из-за алкоголизма, а также тех, в отношении которых этот вопрос находится на стадии обсуждения.

"Алкоголизм - одна из причин лишения родительских прав. Но когда мы лишаем людей родительских прав, то должны принимать меры и для того, чтобы они имели возможность вернуться к воспитанию детей и восстановить свои родительские права", - сказал Рыбальченко корреспонденту ТАСС.

"Предлагаю законодательно закрепить обязанность по решению суда пройти лечение от алкоголизма лицам, в отношении которых решается вопрос о лишении родительских прав", - сообщил он, добавив, что это же предложение распространяется на категорию родителей, уже лишенных родительских прав из-за алкоголизма.

По его словам, это предложение было подготовлено по итогам встречи 20 июня президента РФ Владимир Путина с членами Общественной палаты нового созыва. Рыбальченко отметил, что это предложение будет направлено в органы власти.