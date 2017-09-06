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Над Москвой может появиться полярное сияние

Общество
6 сентября, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По словам астронома Сергея Богачева, необычное природное явление может вызвать рекордная вспышка на Солнце

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рекордная вспышка на Солнце, произошедшая в среду, может нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на широтах Москвы, сказал ТАСС главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Вспышка на Солнце 6 сентября стала самой крупной за последние 12 лет, ей присвоен балл X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года.

"Не любая вспышка на Солнце влияет на Землю, но в данном случае видно, что вспышка произошла довольно близко к центру солнечного диска, поэтому навскидку последствия будут. Вспышка очень крупная, произошла почти по центру, она не может быть без последствий", - сказал Богачев.

Ученый отметил, что пока информация о событии очень ограничена - к утру четверга ученые начнут получать более детальные данные от коронографов, и "можно будет буквально по часам расписать, что когда будет".

Тяжелые частицы и северные сияния

Последствия рекордной вспышки будут растянуты по времени. Излучение от Солнца доходит до Земля за восемь минут, поэтому уровень рентгеновского излучения на орбите Земли повышен уже сейчас. Люди защищены от него атмосферой Земли, и она также поглощает тяжелые частицы, которые придут через несколько часов.

"Частично они будут "высыпаться" в районе полюсов - это полярное сияние, которое, так как вспышка крупная, может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы", - сказал Богачев.

Через пару дней до Земли дойдут облака плазмы, выброшенные Солнцем, и начнется магнитная буря - при этом нарушается радиосвязь.

Возможны новые вспышки

Богачев не исключает, что за рекордной вспышкой могут последовать и новые вспышки, в том числе и более сильные. Активная область на Солнце, которая произвела сегодняшнюю вспышку, еще "жива", и запас энергии еще не исчерпан.

"В конце октября 2003 года была крупнейшая вспышка за всю историю наблюдений, и казалось, что все, Солнце энергию исчерпало. Однако буквально через несколько дней эта же область произвела еще более крупную вспышку. То есть в целом такая ситуация, когда за крупной вспышкой следует еще более крупная, может повториться", - сказал ученый.

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