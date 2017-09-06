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Лысаков считает актуальным вопрос изменения формата автономеров в РФ

Общество
6 сентября, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Ранее Gazeta.ru со ссылкой на источник сообщила, что в правительстве планируют убрать цифровые коды регионов и увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает актуальным изменение формата автомобильных номеров в России.

"Этот вопрос актуальный, но кто и когда будет это вводить, пока не известно", - заявил Лысаков в среду ТАСС, комментируя публикацию издания Gazeta.ru.

Gazeta.ru ранее сообщила со ссылкой на неназванный источник, что в России после президентских выборов в 2018 году могут радикально изменить формат автомобильных номеров. По данным издания, в правительстве планируют убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, а также оснастить номерные знаки чипами. Реформа направлена на увеличение возможных комбинаций номеров. Официально эту информацию в ГИБДД пока не подтверждают.

В свою очередь, Лысаков указал, что проблема замены автомобильных номеров активно обсуждается в последние несколько лет. "Буквенно-цифровое сочетание, которое используется сегодня, не обеспечивает потребности в том количестве государственных регистрационных знаков, которое необходимо для нынешнего растущего автомобильного парка", - сказал замглавы комитета.

При этом Лысаков называет этот вопрос "техническим". "Это техническая проблема - как найти такое количество сочетаний цифр и букв, для того чтобы обеспечить запас номеров на ближайшие 10 лет. Это вопрос технический и математический, не более того", - сообщил депутат, добавив, что "есть смысл унифицировать [российские автомобильные номера] с европейскими автомобильными номерами".

"Надо приходить к общему знаменателю, хотя бы в рамках Единого таможенного пространства, а также создавать единую автомобильную базу в рамках Евразийского экономического союза", - отметил он. Вместе с тем, по мнению Лысакова, идея чипирования автономеров не совсем понятна. "Здесь очень много вопросов... Не совсем ясная задача таких чипов", - считает он.

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Персоны
Лысаков, Вячеслав Иванович
Страны
Россия
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