Собянин поддерживает переезд министерств из центра города в бизнес-центр "Москва-Сити"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею переезда министерств из исторической части города в бизнес-центр "Москва-Сити", аргументируя это созданием нового общественного пространства в центре столицы.

"Я поддерживаю такого рода проекты. Когда, например, Министерство промышленности находится в Китайгородском проезде, самом историческом и туристическом центре города, что же в этом хорошего? Это зарешеченные окна, там безумное количество охраны и служебных машин, ни кафе, ни ресторанов. Если Министерство промышленности переедет в "Сити", а на этом месте будет создано какое-то общественное здание с коммерческими первыми этажами, магазинами, кафешками, ресторанами - что же в этом плохого?" - заявил Собянин в эфире радиостанции Business FM.

Он добавил, что на данный момент есть несколько ведомств, которые планируют переезд из исторического центра города в бизнес-центр "Москва-Сити". "Но никакого решения о переезде не принято, идет проработка данного вопроса. <…> Мы будем помогать переселиться, это точно", - резюмировал он.