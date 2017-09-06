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Ансамбль без дирижера "Персимфанс" исполнит советскую кантату "Путь Октября" 9 сентября

Общество
6 сентября, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В концерте, помимо оркестра и ансамбля шумовых инструментов, будет задействован большой самодеятельный хор

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Воссозданный по образу симфонического ансамбля без дирижера 1920-х годов "Персимфанс" исполнит первую советскую кантату "Путь Октября" в День города 9 сентября. Об этом говорится в сообщении оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" департамента торговли и услуг Москвы.

"В День города на Тверской улице "Персимфанс" исполнит первую советскую кантату - "Путь Октября". Концерт начнется 9 сентября, в 20:00 мск, на площадке "Москва созидает" [улица Тверская, напротив Центрального Телеграфа]", - говорится в сообщении оргкомитета.

В концерте, помимо оркестра и ансамбля шумовых инструментов, будет задействован большой самодеятельный хор. Стать частью хора и принять участие в исполнении кантаты смогут все желающие исполнители и вокальные коллективы, сообщили в структурах департамента торговли и услуг.

Как говорится на сайте "Московского государственного академического хора" (подведомственного департаменту культуры Москвы), "Путь Октября" - одна из первых и самых известных советских кантат. Произведение, в основу которого легла поэзия А. Блока, В. Маяковского, H. Асеева, явилось первой заявкой на решение большой историко-революционной темы в ораториальном жанре.

Кантата была написана в 1927 году в честь 10-летия Октябрьской революции объединением "ПРОКОЛЛ" (производственный коллектив композиторов Московской консерватории), участники которого, выступая как против узкоакадемических тенденций, так и против упрощенчества в поисках своего музыкального языка, стремились воссоздать в звуках образы советской действительности, понятные массовому слушателю.

Деятельность "Персимфанса", основанного в 1922 году, была возобновлена в 2008 году по инициативе композитора и пианиста Петра Айду. В начале прошлого столетия аналоги ансамбля без дирижера были созданы в Германии и США. Воссозданная в нынешнюю эпоху труппа ни разу не выступала за пределами Москвы, однако коллектив стал знаменит во всем мире.

Осенью 2017 года Москва отмечает 870-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, начались на площадках по всему городу и проходят с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице. Там откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

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