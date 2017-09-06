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МВД: изменение стандартов автономеров в России не планируется

Общество
6 сентября, 21:18 UTC+3

Ранее Gazeta.ru со ссылкой на источник сообщила, что в правительстве планируют убрать цифровые коды регионов и увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о возможном изменении стандартов автомобильных номеров в РФ.

"Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, комментируя публикацию издания Gazeta.ru.

В министерстве подчеркнули, что "в настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается".

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