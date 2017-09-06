МВД: изменение стандартов автономеров в России не планируется

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о возможном изменении стандартов автомобильных номеров в РФ.
"Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, комментируя публикацию издания Gazeta.ru.
В министерстве подчеркнули, что "в настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается".