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Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре Москвы

Общество
6 сентября, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ограждения и строительные леса убраны возле памятника Александру Пушкину на Пушкинской площади в центре Москвы, монумент полностью открыт для обзора после годичной реставрации. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Памятник Пушкину - один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и место встреч горожан, - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой. И вот наконец мы можем с гордостью продемонстрировать результаты этой большой работы и показать монумент во всей его красе".

Вокруг монумента после реставрации вновь установили ограду из художественных цепей: часть бронзовых гирлянд отлили заново, часть - отреставрировали. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет, предварительно расчистив их и загрунтовав.

Памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина появился в 1880 году. Изначально его установили в начале Тверского бульвара, лицом к Страстному монастырю. Инициаторами создания монумента были чиновники Министерства иностранных дел, в списках которого некогда числился и сам поэт. Скульптор изобразил его одетым в сюртук, поверх которого наброшен широкий плащ. Памятник открыли в день рождения поэта - 6 июня.

В 1950 году, после реконструкции на Тверской (тогда улицы Горького), на месте Страстного монастыря появился сквер, памятник Александру Пушкину перенесли туда и развернули на 180 градусов. Сегодня он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

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