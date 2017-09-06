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Дональд и Меланья Трамп пожертвовали $1 млн на оказание помощи Техасу

Общество
6 сентября, 23:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

Президентская чета лично от себя перечислила средства 12 организациям

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья пожертвовали $1 млн организациям, занимающимся оказанием помощи жителям штата Техас после удара шторма "Харви". Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома.

Там отметили, что президентская чета лично от себя перечислила средства 12 группам. "Президент и первая леди наблюдали за работой некоторых из этих групп лично, навещая людей, переживших ураган, сотрудников экстренных служб, волонтеров, общаясь с представителями федеральных властей, должностными лицами штата и округов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, продолжили в Белом доме, некоторые структуры были включены в список по рекомендации журналистов. Каждая организация получит суммы от $300 тыс. до $25 тыс.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и затопил Новый Орлеан. По данным агентства AP, жертвами урагана "Харви", позже ослабевшего до шторма, стали в общей сложности 60 человек.

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