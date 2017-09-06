Малоизвестных авторов будут издавать в рамках проекта Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Издание книг малоизвестных авторов станет частью культурно-просветительского проекта, который начали Музей истории ГУЛАГа, Фонд Памяти и Московский дом книги в преддверии установки в Москве памятника жертвам политических репрессий "Стена скорби".

Как сообщил в среду директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов на презентации проекта, одной из задач этой совместной работы станет "выявление новых имен, новых авторов". "Есть действительно еще рукописи, которые не были изданы, и авторы, которых мало кто знает. И у нас в Фонде есть издательская программа, и те авторы, которых еще не издали, которые малоизвестны, будут появляться", - пояснил он.

Одним из изданий, которое может увидеть свет в рамках проекта, может стать книга поэтессы Ирины Ратушинской "Серый - цвет надежды". "Ее [Ратушинскую] посадили в 1982 году только за стихи, она не была диссиденткой, не входила ни в какие группы, не подписывала никакие письма, ее выпустили в 1986 году", - рассказала президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, член Совета Фонда Памяти Наталия Солженицына.

По ее словам, Ратушинская написала книгу "Серый - цвет надежды", которая "была на Западе бестселлером, была издана на 18 языках". "А у нас ее издали только в 1994 году по-русски один раз, но в Харькове", - уточнила Солженицына. "Эта книга о том, как они сидели: была единственная политическая зона для женщин в Мордовии, содержали их жестоко. Но книга очень светлая, прекрасная", - отметила общественный деятель.

"И вот я надеюсь, что, может быть, удастся в плане программы Музея ГУЛАГа издать эту книгу у нас", - предположила Солженицына.